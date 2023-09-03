“المنصوري” يحصل على جائزة عبادة الدولية للباحث المتميز في العلوم الإنسانية

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أعلن حفل افتتاح “المؤتمر الدولي الثامن لمعامل التأثير العربي”، عن نتيجة منح جائزة عبادة الدولية للباحث المتميز في العلوم الإنسانية لعام 2023 على مستوى الوطن العربي للأكاديمي الليبي وعميد كلية الاقتصاد بجامعة عمر المختار امحمد عبدالله المنصوري، عن أبحاثه المنشورة على المستوى الدولي وأنشطته العلمية المختلفة.

وأقيم الحفل في جامعة جدارا الأردنية برعاية الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الأستاذ الدكتور “عمرو سلامة”.

وحضر الحفل وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الأردني “عزمي محافظة” ومدير مشروع معامل التأثير العربي والأستاذ الدكتور محمود عبد العاطي والملحق الثقافي في السفارة الليبية في عمان الأستاذ أحمد البنوني، وعدد كبير من العلماء ورؤساء الجامعات من الوطن العربي.