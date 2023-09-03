شوايل: الليبيون باتوا يستبعدون تفعيل أي عقوبات دولية ضد المعرقلين للمسار السياسي

رأى المترشح الرئاسي، عاشور شوايل، أن عدم تنفيذ مجلس الأمن لتهديداته بإدراج المُعرقلين للمسار السياسي ضمن قائمة العقوبات، يُعد في مقدمة الأسباب التي أدت للتعامل معها باستهانة من قبل الأطراف الفاعلة.

وقال شوايل، في تصريحات صحفية: “الليبيون باتوا يستبعدون تفعيل أي عقوبات، فلقد ترسخ في أذهانهم أن الدول الغربية الكبرى المتدخلة في ملف أزمة ليبيا، لا تُقدم على أي تحرك إلا إذا كان يتعلق بمصالحها الخاصة”.

وأضاف “المحكمة الجنائية الدولية تتعاطى ببطء مع قضايا تهريب البشر والمخدرات والسلاح، والتي يرتبط بنشاطها وقوع كثير من الانتهاكات والجرائم الإنسانية”.

وتابع “مُعاقبة من يرتكبون تلك الانتهاكات سيؤدي لاستشعار الجميع جدية تعاطي المجتمع الدولي مع الملف الليبي بكامل أبعاده”.