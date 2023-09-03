ليبيا تشارك في مؤتمر علاج أمراض شبكية العين بالإسكندرية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 September, 2023

شاركت ليبيا في المؤتمر السنوي السابع الذي تنظمه جمعية الإسكندرية للشبكية، الذي يتناول أحدث التطورات الطبية والعلاجية المتعلقة بأمراض شبكية العين.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أنه مثل ليبيا في المؤتمر استشاري طب وجراحة العيون “أخصائي الشبكية والماء الأبيض بمستشفى العيون” طرابلس د.الغريب البغدادي، من خلال ورقة بحثية حول الحالات التي أجريت لها عمليات إزالة شظايا وأجسام غريبة من الشبكية داخل مستشفى العيون.

وشارك في المؤتمر الذي عقد يومي 24-25 أغسطس، استشاريين من دول (مصر، روسيا، أمريكا، إيطاليا، بريطانيا، فرنسا، الإمارات، تركيا، السعودية، تونس، الهند، الأردن).

وأكد الاستشاري البغدادي على أهمية المشاركة في المؤتمرات الطبية الدولية، لدورها الكبير في تعزيز تبادل الخبرات والمعارف، وتطوير الشراكات مع الدول المتقدمة في العلاج، فضلًا عن رفع الكفاءات البحثية الوطنية.