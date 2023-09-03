تقلبات جوية وأمطار جيدة من مساء غداً.. الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الاحد 03 سبتمبر 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 03 سبتمبر 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث اعتدال في درجات الحرارة على الشمال الشرقي حيث الحرارة القصوى تتراوح مابين (28-33)مْ وتكون مابين (32-38)مْ على الشمال الغربي, بينما تكون مرتفعة هذا اليوم على الجنوب وتتراوح مابين (39-43)مْ وتسجل تراجع تدريجي من يوم الغد على أغلب مناطق ليبيا.

تتأثر مناطق شمال شرق ليبيا من مساء الغد بتقلبات جوية تساهم في تكاثر السحب على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة وتكون الفرصة افضل من يوم الثلاثاء (خاصة في فترة أخر الاسبوع الأربعاء-الخميس والجمعة) من حين لأخر على اغلب مناطق الشمال مع سقوط أمطار قد تكون جيدة على بعض المناطق الواقعة إلى الشرق من طرابلس إلى أقصى الشمال الشرقي خاصة الجبل الأخضر.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر بداية من مساء يوم الثلاثاء مع فرصة سقوط أمطار قد تكون جيدة على بعض المناطق الواقعة شرق طرابلس في أخر الأسبوع.

الرياح: جنوبية شرقية إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط مساءا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(32–38)مْ, وتسجل انخفاض تدريجي من يوم الغد على اغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع فرصة سقوط أمطار على مناطق الجبل الأخضر لتشمل من يوم الثلاثاء معظم المناطق (الخليج-بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي) ومن المتوقع أن تكون جيدة خاصة على الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-33)مْ .

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تتحول في المساء إلى شمالية شرقية تنشط احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-43)مْ وتسجل تراجع من يوم الغد.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-41)مْ وتسجل تراجع من يوم الغد.