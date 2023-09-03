أمن طرابلس: ضبط 320 سيارة وتحرير 1420 مخالفة في أبوسليم

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 September, 2023

أعلنت مديرية أمن طرابلس اليوم الأحد ضبط أكثر من 320 سيارة في منطقة أبوسليم وتحرير أكثر من 1420 مخالفة مرورية.

وأكدت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن شرطة مرور أبوسليم تواصل حملتها الأمنية على المخالفين داخل المنطقة مبينة أنها تمكنت من ضبط أكثر من 320 سيارة بدون لوحات معدنية ورخص قيادة وتحرر أكثر من 1420 مخالفة مرورية.

وكانت مديرية أمن طرابلس أعلنت أن إجمالي عدد المقبوض عليهم خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 478 شخص فيما صدر 24 أمر قبض.