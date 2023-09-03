“الأسود”: نحو 85 مليون دينار الميزانية التشغيلية للعام الدراسي الجديد

الوطن|متابعات

قالت وكيلة وزارة التربية التعليم في الحكومة المنتهية مسعودة الأسود، إن الميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية للعام الدراسي الجديد، بلغت نحو 85 مليون دينار.

وأضافت مسعودة أن التوزيع كان وفقا لعدد الطلاب في كل مراقبة، مبينة أن 80% من المدارس مستوفية للبيانات وجاهزة لصرف ميزانيتها، مشيرة إلى أن مدارس 45 مراقبة لديها حسابات مصرفية قد تسلمت صكوكها من أصل 90 مراقبة، والبقية في طور الإنجاز.

وأوضحت أن المدارس التي ليس لديها حساب مصرفي ستصرف لها عهدة يتسلمها مدير المدرسة، لافتة إلى أن أن بنود الصرف تشمل أربعة أبواب، هي عمليات الصيانة الخفيفة، والنشاط المدرسي، والنظافة العامة، والقرطاسية، والاحتياجات التي يحددها المراقب مع المدير وفقا لاحتياج المدرسة.

وأشارت إلى أن كل المدارس يتابعها المراقب المالي ومسؤول المتابعة في المراقبة، مؤكدة ضرورة قفل العهدة قبل تاريخ 15 من ديسمبر المقبل، وأن كل مدير لا يقوم بقفل العهدة فسيتم قفلها من مرتبه.

علما ان أن عدد المدارس بين العامة والخاصة وتعليم الكبار بلغ 6383 مدرسة، في حين بلغ عدد التلاميذ والطلاب لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي 2.345.668 مليون للعام الدراسي 2023-2024.