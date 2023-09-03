أبوزريبة يبحث آليات تطوير الأداء والخدمات الأمنية

اجتمعَ وَزير الدَّاخلية في الحكومة الليبية، اللواء “عصام أبُوزريبة”، بِمكتبه فِي ديوان الوَزارة بِبنغازي، معَ مُدير الإدارة العَامة لشؤون الآليات بِالمنطقة الشرقيّة، اللواء “محمد عبدالله الحداد”.

وَتركز الاِجتماع، على سيّر العمل داخل الإدارة وَسُبل تَطوير القطاع وَتحسين الأداء وَالخدمات المُقدمة للجهات التَابعة للوَزارة، كذلك، تمَّت مُناقشة آلية عمل الإدارة فِي حصّر وَتتبُع المركبات التَابعة للوَزارة، وَتحسين التَقنيات وَالضوابط المطلُوبة لِصَرف المركبات لِجميع المُكونات الأمنية التَابعة للوَزارة.

واستعرض الاجتماع، آخر الأعمال التي تمَّت مِن قبل الإدارة وَالمركبات التي تمَّ صرفها مُؤخرًا لِعدد مِن مُكونات الوَزارة، وغرفة عمليات الجنوب وَتمَّ التركيز على تَذلِيل العقبَات التي تُواجه سيّر العمل وَتوفير الحلُول العاَجلة التي تَضمن تحقيق أَفضل النتائج.

فِي ختام الاِجتماع، عبّر وَزير الدَّاخلية عَن شُكره وَتقدِّيره للجهُود التي تبذلها الإدارة.