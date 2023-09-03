عمار: يجب الالتفاف حول صلاح بادي لضرب كل من تسول له نفسه المساس بثورة فبراير

‎ليبيا – وجه آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب ناصر عمار،رسالة إلى مدينة الزنتان وأهلها ومشايخها وأعيانها والقوى الوطنية،أكد من خلالها أن ‏ما قام به وزير داخلية حكومة الدبيبة المكلف عماد الطرابلسي بقمع المناهضين للتطبيع مع الكيان الصهيوني، هو عمل جبان وخسيس لا يليق بأن يسجله التاريخ على مدينة الزنتان المجاهدة فهي أرفع شرفاً من أن يشوه تاريخها كائناً من كان من أبنائها.

‎عمار وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التوصل الاجتماعي “فيس بوك”،قال : “لقد احتجز عماد الطرابلسي الزنتاني خيرة شباب ليبيا المتظاهرين ضد الكيان الصهيوني، منهم ثلاثة من شباب الزاوية الأبطال، وأننا والله لن ننسى ومعنا التاريخ ما قام به وتبعيته للفاسد رئيس حكومة التطبيع”.

ونوه إلى أن الإفراج الفوري عن اأناء الزاوية وباقي المدن الليبية لا يعفي مدينة الزنتان من مسؤليتها لردع المطبعين،مشيرا إلى أن مدينة الزنتان المجاهدة المناضلة الكبيرة في مواقفها والسباقة في نصرتها والشريكة الأساسية في الثورة والنضال هي أكبر من أن تساند مطبعاً يستخدم موارد الدولة لقمع الأحرار الأبطال كما تفعل قوات الاحتلال مع المناضلين الفلسطينين المناهضين لإسرائيل.

وأضاف :”يا أهالي الزنتان، إننا هنا من ميدان شهداء الزاوية وكافة ربوع هذا الوطن، ننتظر منكم المواقف التي عهدناها، ونحن معكم ومع أهالينا في كل المدن، سنشعل الدنيا حتى يتم محاسبة كل المتورطين في مشروع التطبيع، وعلى رأسهم أعضاء الحكومة العمالة المطبعة، والتاريخ يسجل، والنصر للقضية الفلسطينية وثوابت الشعب الليبي، ولو بعد حين”.