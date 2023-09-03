الطقس في ليبيا.. ارتفاع درجات الحرارة جنوباً وأمطار متفرقة بدءً من الثلاثاء

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت ارتفاع درجات الحرارة على غالبية مناطق الجنوب، مع احتمال تكاثر السحب في مناطق الجبل الأخضر غداً، لتشمل بداية من الثلاثاء معظم مناطق شمال ليبيا، مع احتمال سقوط أمطار.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، فالسماء صافية إلى قليلة السحب، مع ظهور بعض السحب التي ستتكاثر الغد على المناطق الواقعة شرق طرابلس، مع احتمال سقوط أمطار بنهاية الأسبوع، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، وتنشط مساءً على بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة بين 32 و38 درجة مئوية، على أن تسجل انخفاضاً غداً الإثنين.

وعن طقس (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر أحياناً على مناطق الجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار الثلاثاء على معظم المناطق، بدءً من الخليج بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 28 و33 درجة مئوية.

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وفي منطقة (الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 40 و43 درجة مئوية، مع توقعات بتراجع درجات الحرارة بدءً من الغد.

وأخيراً في (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية، معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 37 و41 درجة مئوية.