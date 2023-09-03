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اللواء “أبوزريبة” يبحث تحسين الخدمات المقدمة للجهات التابعة لوزارة الداخلية

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات
اجتمع وزير الدَّاخلية اللواء عصام أبوزريبة،مع مدير الإدارة العامة لشؤون الآليات بالمنطقة الشرقيّة اللواء محمد الحداد.
وتركز الاجتماع على سير العمل داخل الإدارة وسُبل تطوير القطاع وتحسين الأداء والخدمات المُقدمة للجهات التابعة للوزارة،وتمَّت مُناقشة آلية عمل الإدارة في حصر وتتبُع المركبات التابعة للوزارة، وتحسين التقنيات والضوابط المطلوبة لصرف المركبات لجميع المكونات الأمنية التابعة للوزارة.
واستعرض اللقاء آخر الأعمال التي تمَّت من قبل الإدارة والمركبات التي تم صرفها مؤخرًا لعدد من مكونات الوزارة, وغرفة عمليات الجنوب.
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#وزارة الداخلية الليبية اللواء عصام أبو زريبة ليبيا

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الوطن الليبية

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