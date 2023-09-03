اللواء “أبوزريبة” يبحث تحسين الخدمات المقدمة للجهات التابعة لوزارة الداخلية

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وتركز الاجتماع على سير العمل داخل الإدارة وسُبل تطوير القطاع وتحسين الأداء والخدمات المُقدمة للجهات التابعة للوزارة،وتمَّت مُناقشة آلية عمل الإدارة في حصر وتتبُع المركبات التابعة للوزارة، وتحسين التقنيات والضوابط المطلوبة لصرف المركبات لجميع المكونات الأمنية التابعة للوزارة.

واستعرض اللقاء آخر الأعمال التي تمَّت من قبل الإدارة والمركبات التي تم صرفها مؤخرًا لعدد من مكونات الوزارة, وغرفة عمليات الجنوب.