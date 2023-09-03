الشيباني: الدبيبة يُعيدنا إلى النظام البوليسى القمعي

اعتبر جاب الله الشيباني، عضو مجلس النواب، أن الانتشار الأمني في العاصمة الليبية طرابلس منعا للتظاهر والاحتجاج ضد حكومة الدبيبة اعتراضا على التطبيع مع الكيان الصهيوني، عودة للنظام البوليسي القمعي.

وقال الشيباني، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”:” نظرة إلى ميادين طرابلس ومداخلها والانتشار الكتيف لقوات الأمن المدججة بالسلاح لمنع التظاهر السلمي الذي يكفله الدستور ينهي الوهم والإدعاء بأننا نعيش عهد حرية التعبير”.

وأضاف الشيباني:” أن ما يحدث يؤكد حقيقة العودة للنظام البوليسى القمعي بالهراوات والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه الساخنة والرصاص إذا لزم الأمر”.