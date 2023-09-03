الأوجلي: التحركات الفرنسية في ليبيا ستكون مدفوعة بما يحدث في القارة الإفريقية

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي إن فرنسا من أهم اللاعبين الأساسيين في ليبيا، وحافظت على علاقاتها مع الفرقاء السياسيين في ليبيا.

الأوجلي وفي تصريحات خاصة لمنصة “السياق”، أوضح أن التحركات الفرنسية في ليبيا ستكون مدفوعة بما يحدث في القارة الإفريقية من انقلابات وتغيرات، ستحتاج فرنسا لمقاومتها بالتعاون مع حلفاء تكون مصالحهم متضاربة مع المصالح الروسية.

وأشار إلى أن إقليم فزان هو الأكثر أهمية لفرنسا، لأنه البوابة الإفريقية الأوروبية الأهم، إضافة لاعتبارات أخرى مهمة للفرنسيين تحديدًا ولدول الساحل بشكل عام، خاصة إذا تحدثنا عن الهجرة غير القانونية وعصابات التهريب التي تسهم في زعزعة الأمن بدول الجوار، ما غير خارطة القارة الإفريقية، في الأيام والأسابيع والأشهر الماضية.

وبحسب الأوجلي، فإن فرنسا ولت وجهها شطر الغرب الليبي، في محاولة لعلاج واحد من الأخطاء التي ارتكبتها إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون، في التعامل مع أزمات العالم وإفريقيا بشكل خاص، ربما لغياب الحنكة السياسية.

وأشار إلى أن ماكرون كان يعول على سحب البساط من تركيا في الغرب الليبي، بتقديم دعم مباشر لحكومة الدبيبة، لكن حساباته كانت خاطئة لحجم الهيمنة التركية وتغلغلها شمالي غرب ليبيا.

وأضاف:” أن زيارة سولير مبعوث ماكرون لها أوجه عدة، ولا علاقة لها بدعم طرف على حساب الآخر، فالجانب الفرنسي حتى وإن اتهم بدعم القيادة العامة، إلا أنه يحاول الحفاظ على علاقات متوازنة مع كل الأطراف، ما يستدعي الجلوس مع الدبيبة في هذه المرحلة”.

وبين أن الوجه الثاني لتلك الزيارة يتمثل في التخبط الذي تشهده طرابلس، بعد الاشتباكات بين مجموعة الردع ولواء 444 الذي تبعته احتجاجات واسعة خلال الأيام الماضية، على لقاء وزيرة خارجية تصريف الأعمال نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.

وختم الأوجلي تصريحه بقوله: “من المؤكد أن مصلحة الدبيبة ضد المصالح الروسية، الأمر الذي يجعل الدبيبة حليفًا للفرنسيين من دون شك”