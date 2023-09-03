“المنفي” يدعو لتشكيل لجنة فنية لحماية المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء

الوطن| متابعات

ترأس رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” صباح اليوم الأحد في مدينة سبها الاجتماع الخامس للجنة المالية العليا.

وعاد المنفي خلال كلمته الوزارات المعنية والمصرف المركزي لتقديم البيانات المالية المفصلة المتعلقة بالباب الثالث لسنة 2022.

واضاف ان اللجنة المالية العليا ماضية في واجبها الوطني والمدعوم بوضوح من قبل مجلس الأمن.

وتابع” سبها الركن الأكثر أهمية لأي مشروع وطني وارتبط أهلها بقضايا أمتنا القومية والإسلامية العادلة.”

ودعا الى تشكيل لجنة فنية لحماية المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء والاتفاق علي استراتجية شاملة لقطاع الطاقة.

ونوه “استمرار عقدنا لاجتماعات اللجنة المالية بكافة مدن ومناطق ليبيا هو مؤشر حقيقي على تعافي الأوضاع الأمنية ببلادنا.”

واشاد بالإجراءات العملية التي يبذلها منتسبي المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في المنطقة الجنوبية.

وشدد على أهمية عودة الحياة إلى مدينة مرزق وتنفيذ كافة الخطط لإعمارها.