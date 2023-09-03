حراك المنطقة الغربية: نطالب بإسناد الحكومة للمجلس الأعلى للقضاء

أعلن شباب حراك المنطقة الغربية، رفضه الاعتراف بإسرائيل، مشددا على استمرار الحراك حتى إسناد إدارة الحكومة إلى المجلس الأعلي للقضاء.

وقال بيان صادر عن الحراك: “نُطالب بحكومة مصغره موحده تسمى حكومة إنجاز الانتخابات مدتها لا تتجاوز سنة، كما نُطالب بالتزام جميع الاجسام الشرعيه للدولة بالتعاون مع الحكومة المصغرة لإنجاز مهامها بما يخدم مصلحة الليبين جميعًا، ونرفض الاعتراف بالكيان الصهـيوني المُجرم وأن اللقاء معه لا يمثلنا ولا يمثل مبادئنا”.

وأضاف “نؤكد أننا ضد التطبيع مع الكيان الإسرائلي وكل من يروج لهذا المشروع البغيض، وندعو النائب العام لسرعة التحقيق في واقعة الاعتراف بالكيان الصهـيوني كون ذلك يخالف القوانين والمواثيق الليبية والإسلامية، ونُطالب بالإفراج الفوري علي شباب الحراك المختطفين علي الفور دون قيد أو شرط ونؤكد بأنه في حال لم يتم الإفراج عنهم خلال 12 ساعة سيتم التصعيد”.

وتابع “لا ننتمي لأي توجه سياسي أو عسكري لا في الشرق ولا في الغرب وندعو لإسقاط الحكومتين معًا، وننبه باننا حراك سلمي يهدف إلى تطهير مؤسسات الدولة من الفساد والمفسدين”.