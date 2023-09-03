البيوضي: تهديد الدبيبة لليبيين باستخدام القوة دليل ضعف وانكسار

أكد المرشح الرئاسي، سليمان البيوضي، أن قمع رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، للتظاهر وتهديد الليبيين بالقوة ليس إلا دليل ضعف وانكسار وخوف من القادم.

وقال البيوضي، في منشور عبر «فيسبوك»: “يحاول الدبيبة إثبات تجاوزه للأزمة من خلال بعض التحركات وإعادة إنتاج خطاباته الشعبوية ومسنودا في ذلك بآلة دعائية شغلها الشاغل هو إحباط الجميع وإقناعهم بآن هذه الحكومة باقية للأبد”.

وأضاف “قد يتمكن الدبيبة من تفكيك التحالفات الهشة ضده بالجلوس بتفجيرها من الداخل، ولكنه لحد الآن يفشل في جمع قيادات الصف الأول (اجتماعيا وسياسيا) غرب البلاد في اجتماع واحد، على عكس مواقفهم جميعا في مارس 2022، وليس هناك أسوأ من تجاهل دعوته لهم في مناسبة اجتماعية”.

وتابع “قمعه للتظاهر وتهديد الليبيين بالقوة ليس إلا دليل ضعف وانكسار وخوف من القادم، وكل هذه الصور سيستقبلها الخارج بمخيالهم بتفسير واحد؛ ليس كل ما يلمع ذهبا ولعل الدبيبة سيدرك بعد فوات الأوان أن صريراته لم تعد الروح لحكومته، فمن يملؤون جيوبهم وبطونهم يجلسون في الخفاء ويفاوضون لضمان مواقعهم ومصالحهم عن مرحلة ما بعد الدبيبة”.

واستطرد “العملية السياسية تكاد تنهي السقوط المتتابع وتقترب من آخر الخطوات في عدها التنازلي نحو الحكومة الجديد، والقادم هو السقوط المفاجئ فمن يدير اللعبة كما يجيد الضرب من تحت الحزام فهو يتقين توجيه الضربات القاضية؛ بما يعرف بعنصر المفاجأة”.