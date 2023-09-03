الدبيبة: نجحنا في توحيد العملية التعليمية بعد ست سنوات من الانقسام

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 September, 2023

قال رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة أن حكومة الوحدة الوطنية نجحت في توحيد العملية التعليمية بعد 6 سنوات من الانقسام وتوحيد المنهاج وتطويره للحد من الإهدار المالي على مشاريع منقسمة، إضافة إلى اعتماد منظومة موحدة للامتحانات خطة دراسية شاملة.

وبين الدبيبة في كلمة له بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد أن نحو 6 آلاف مدرسة تفتح أبوابها اليوم أمام الطلاب في عامهم الدراسي الجديد بفضل مشاريع عودة الحياة في قطاع التعليم، مشيرا إلى أن الحكومة أنجزت 2000 فصل جديد يسع لأكثر من 45 طالب وطالبة في مختلف مناطق البلاد.

وأضاف الدبيبة بحسب “منصة حكومتنا” أن المدراس اليوم تستقبل أكثر من 2,3 مليون طالب، منوها إلى انطلاق العام الدراسي مبكرا في موعده بتجهيزات كاملة في سابقة لم تحدث منذ 15 عاما.

وأكد الدبيبة استمرار الحكومة في مشروع إنشاء 1500 مدرسة في كافة ربوع ليبيا، موضحا أن عملية بناء المدارس وفرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل بشكل مباشر في قطاع التعليم.