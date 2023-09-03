عقب وصوله سبها..المنفي يشيد بإجراءات الجيش و الأجهزة الأمنية لمواجهة التداعيات بدول الجوار

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أشاد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد بالإجراءات العملية التي يبذلها الجيش والأجهزة الأمنية في المنطقة الجنوبية لمواجهة تداعيات الأحداث بدول الجوار.

وقال المنفي الذي وصل مدينة سبها لعقد اجتماع اللجنة المالية العليا :”إن سبها مثلت دائماً الركن الأكثر أهمية لأي مشروع وطني”.

وأشاد رئيس المجلس باستمرار عقد اجتماعات اللجنة المالية بكافة مدن ليبيا، معتبرًا أنه مؤشر حقيقي على تعافي الأوضاع الأمنية.

وشدد المنفي على أهمية أن تعود الحياة إلى مدينة مرزق وأن تنفذ خطط إعمارها والمناطق التي تعرضت للإهمال في الجنوب.

وكان رئيس المجلس الرئاسي وصل صباح اليوم إلى مدينة سبها، وكان في استقباله عدد من المسؤولين الحكوميين والعسكريين بالإضافة لأعيان وحكماء فران.