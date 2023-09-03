تونس في المرتبة التاسعة.. ليبيا ثاني أعلى مصدر للنفايات الإلكترونية في أفريقيا

حلت ليبيا في المركز الثاني أفريقياً من بين أكبر دول المصدر للنفايات الإلكترونية، بواقع 11.5 كجم سنوياً من النفايات لكل شخص.

ونقل موقع بالس نيجيريا، حلت جزيرة سيشل في المركز الأول أفريقيا، بواقع 12.6 كجم من النفايات للشخص، بينما جاءت موريشيوس في المرتبة الثالثة، تعقبها الغابون وبتسوانا، ثم الجزائر وجنوب أفريقيا وناميبيا، وتونس في المرتبة التاسعة، وعاشراً مملكة إسواتيني.

وتشكل النفايات الإلكترونية قضية بيئية عالمية، حيث بلغ حجمها ما بين 20 و50 مليون طن سنويا في أنحاء العالم، مما يشكّل خطرا كبيرا على صحة الإنسان والبيئة.

ومن المتوقع زيادة حجم النفايات الالكترونية بين عامي 2019 – 2030 بأكثر من 20 مليون طن متري سنويا، وهو ما يشكل عبئا إضافيا على الصحة العامة وعلى البيئة.

وأظهر التصنيف أن البلدان الأوروبية هي الأعلى من حيث النفايات الإلكترونية، حيث تشغل البلدان الأوروبية المراكز العشرة الأولى من التصنيف، في حين أن 18 دولة من 20 دولة صاحبة الحد الأدنى من النفايات الإلكترونية تقع في أفريقيا.

Trending مجلس النواب: حكومة دبيبة لا تمثل الشعب الليبي وسنشكل حكومة جديدة قريباً

وتكشف بيانات التصنيف أن العالم ينتج 140 ألف طن متري يوميا من النفايات الإلكترونية، بينما يبلغ حجم النفايات الإلكترونية 4.47 مليون طن متري شهريا، وهو ما يعادل حجم ناطحة “سحاب غيركين” في العاصمة البريطانية لندن.

وفي العام 2019، بلغ حجم النفايات الإلكترونية 53.6 مليون طن متري، في ارتفاع كبير عن الرقم المسجل بالعام 2014 الذي بلغ فيه 9.2 مليون طن متري فقط.