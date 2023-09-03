ضبط شخصين مخمورين وبحيازتهما مقص قطع أسلاك كهربائية في “الطلحية”

الوطن|متابعات

ضبط مركز شرطة النواقية” شخصين أحدهما مصري الجنسية والآخر ليبي، واحتجازهما بتهمة السكر الواضح وحيازتهما مقصًا لقطع الأسلاك الكهربائية ،ويأتي هذه الخطوة ضمن الجهود التي قام بها لواء “عبد المنعم الدرسي”، رئيس مركز شرطة النواقية، استجابةً لشكاوى المواطنين حول سرقة أسلاك الكهرباء المغذية لمنطقة الطلحية.

وتم أثناء إحدى هذه العمليات، رصد مركبة آلية نوع أوبل أسترا يستقلها شخصان. تم توقيفها ولدى التحقيق مع السائق حول إجراءات المركبة لاحظ رجال الشرطة رائحة كريهة تشبه رائحة الكحول وبالتفتيش عثر فيها على زجاجة مسكرة ومقص يستخدم لقطع الأسلاك الكهربائية.

وسرعان ما تم نقلهما إلى مركز الشرطة وتم وضعهما في الحجز القانوني للمركز وإحالتهما إلى النيابة العامة لاتخاذ باقي الإجراءات القانونية.