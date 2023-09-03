مؤسسة النفط: إنتاج الخام بلغ مليون 204 ألف برميل يوميا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 September, 2023

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج الخام بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية مليون و 204 ألف برميل يوميًا.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في نشرتها أن إنتاج المكثفات بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية 50 ألف برميل يوميًا.

وشهدت إيرادات ليبيا من النفط ارتفاعا ملحوظا حيث بلغت 105.5 مليار دينار ليبي (22.01 مليار دولار) في عام 2022 فيما بلغت 103.4 مليار دينار في عام 2021، وفق ما أعلنه مصرف ليبيا المركزي. وبذلك تكون إيرادات النفط الليبي في 2022، قد حققت زيادة بمقدار 440 مليون دولار مقارنة بالعام السابق له، متجاوزة حالة القوة القاهرة وإغلاقات الحقول لعدّة شهور في ظل الخلافات السياسية، بحسب موقع “الطاقة” المتخصص في أسواق الطاقة.