المحجوب: سنسأل المحكمة العليا إلى أين وصل إجراء الطعن في التعديل الدستوري الثالث عشر ؟

ليبيا – أكدت عضو مجلس الدولة أمينة المحجوب،أنها مستمرة في متابعة الطعن المقدم أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ضد التعديل الدستوري الثالث عشر ومخرجاته.

المحجوب وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”، أضافت:” في حال أصدرت الدائرة الدستورية حكما بإلغاء التعديل الثالث عشر سيكون كل ما نتج عنه باطلا بما في ذلك مخرجات لجنة 6+6″.

وأشارت إلى أن مخرجات لجنة 6+6 جاءت بناءً على التعديل الدستوري الثالث عشر، وسنسأل المحكمة العليا غداً إلى أين وصل إجراء الطعن ؟