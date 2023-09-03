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المحجوب: سنسأل المحكمة العليا إلى أين وصل إجراء الطعن في التعديل الدستوري الثالث عشر ؟

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكدت عضو مجلس الدولة أمينة المحجوب،أنها مستمرة في متابعة الطعن المقدم أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ضد التعديل الدستوري الثالث عشر ومخرجاته.

المحجوب وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”، أضافت:” في حال أصدرت الدائرة الدستورية حكما بإلغاء التعديل الثالث عشر سيكون كل ما نتج عنه باطلا بما في ذلك مخرجات لجنة 6+6″.

وأشارت إلى أن مخرجات لجنة 6+6 جاءت بناءً على التعديل الدستوري الثالث عشر، وسنسأل المحكمة العليا غداً إلى أين وصل إجراء الطعن ؟

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

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