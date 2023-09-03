وزارة التعليم الليبية: 85 مليون دينار إجمالي الموازنة التشغيلية للمؤسسات التعليمية

قالت وكيلة وزارة التربية والتعليم التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، مسعودة الأسود، إن الموازنة التشغيلية للمؤسسات التعليمية للعام الدراسي الجديد بلغت نحو 85 مليون دينار.

وأضافت مسعودة الأسود، بحسب منصة حكومتنا، أن التوزيع كان وفقا لعدد الطلاب في كل مراقبة، مبينة أن 80% من المدارس مستوفية البيانات، وجاهزة لصرف موازنتها.

واليوم الأحد، انتظم 2.5 مليون تلميذ وطالب في كامل التراب الليبي في مدارسهم مع بداية العام الدراسي 2023-2024.

وبلغ عدد تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي مليونا و982 ألفا و422 تلميذا وتلميذة، بينما بلغ عدد طلاب مرحلة التعليم الثانوي 363 ألفا و246 تلميذا وتلميذة. وسيدرس التلاميذ والطلاب في 6608 مؤسسات تعليمية.

وأشارت المسؤولة إلى أن مدارس 45 مراقبة لديها حسابات مصرفية قد تسلمت صكوكها من أصل 90 مراقبة، والبقية في طور الإنجاز، موضحة أن المدارس التي ليس لديها حساب مصرفي ستصرف لها عهدة يتسلمها مدير المدرسة.

ولفتت إلى أن بنود الصرف تشمل أربعة أبواب: عمليات الصيانة الخفيفة، والنشاط المدرسي، والنظافة العامة، والقرطاسية، إلى جانب الاحتياجات التي يحددها المراقب مع المدير وفقا لاحتياج المدرسة.

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وبيّنت مسعودة الأسود أن كل المدارس يتابعها المراقب المالي ومسؤول المتابعة في المراقبة، مؤكدة ضرورة قفل العهدة قبل 15 من ديسمبر المقبل، وأن كل مدير لن يقفل العهدة فسيجرى قفلها من راتبه.

ويبلغ عدد المدارس بين العامة والخاصة وتعليم الكبار 6383 مدرسة. في حين يبلغ عدد التلاميذ والطلاب لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي 2.345.668 بالعام الدراسي 2023-2024.