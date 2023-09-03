“لنقي”: تدخلات دولية ومحلية تهدف لعرقلة الانتخابات

الوطن| رصد

قال عضو مجلس الدولة “أحمد لنقي” إن التدخلات الدولية والمحلية في مسار إصدار القوانين الانتخابية ناتج عن الرغبة في عرقلة الانتخابات.

وأضاف لنقي في تصريحات صحفية أن الحل في ليبيا ليس حلا قانونيا مشيراً أنه لا يمكن أن يتم بناء الدولة إلا عبر الحوار والتنازلات من الأطراف السياسية والأمنية المتصارعة على السلطة.

وختم” وضع بعض التعديلات الشكلية على ما توصلت إليه لجنة 6+6 قبل إصدار القوانين يجب ألا يكون معرقلًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.”