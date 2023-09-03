في سبها.. المنفي يبحث مع أعيان فزان احتياجات المنطقة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 September, 2023

عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد في مدينة سبها، اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي وأعيان وحكماء فزان، لمتابعة احتياجات المنطقة.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن المنفي بحث مشاريع التنمية في فزان، والاهتمام بالمرافق الخدمية بالجنوب بشكل عام وآلية تطويرها لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، منوهاً إلى ضرورة إكمال المشروعات المخططة في فزان والالتزام بجداول تنفيذها.

وأشاد المشاركون في الاجتماع من مسؤولي وأعيان وحكماء فزان، بدور المنفي وحرصه على توفير احتياجات المنطقة والاهتمام بمرافقها الخدمية ومؤسساتها الأمنية، وقيادته لمشروع المصالحة الوطنية، وجهوده في عمل اللجنة المالية العليا.