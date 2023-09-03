المنفي يدعو الوزارات والمركزي تقديم البيانات المالية المتعلقة بالباب الثالث لسنة 2022

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دعا رئيس المجلس الرئاسي، رئيس اللجنة المالية العليا، محمد المنفي، اليوم الأحد، الوزارات المعنية والمصرف المركزي سرعة تقديم البيانات المالية المفصلة وخاصة المتعلقة بالباب الثالث لسنة 2022 م.

وأضاف المنفي الذي ترأس الاجتماع الخامس للجنة المالية العليا في مدينة سبها :”من خلال هذا الاجتماع نقطع الطريق أمام المشككين في قدرتنا جميعاً على مواصلة تفعيل هذه الآلية الوطنية.

وتابع رئيس المجلس :”لم يتمكن الليبيين خلال أكثر من 10 سنوات على العمل بهذه الآلية بسبب الانقسامات والحروب واليوم أصبحت واقعاً خلق شعور التفاؤل لدى شعبنا وترحيب دولي صريح غير مسبوق”.

وأكد المنفي أن اللجنة المالية العليا ماضية في واجبها الوطني والمدعوم بوضوح من قبل مجلس الأمن بالإجماع اتساقاً مع حزمة قراراته بالخصوص ومنها الإتفاق السياسي وخارطة الطريق.

وواصل في كلمته :”نستغرب التشكيك في قانونية تشكيل اللجنة بعد مرور أكثر من 60 يوماً على تشكيلها ونؤكد أن الدائرة الدستورية مفعلة ويمكن الطعن أمامها”.

وأفاد رئيس المجلس :”أن المجلس الرئاسي حريص على ضرورة تبديد مخاوف كافة الأطراف وتطلعها للمشاركة دون إقصاء أو تهميش أو انتقائية في إدارة موارد البلاد ونجدد دعوة كل المؤسسات إلى التواصل المباشر مع اللجنة حول خططها ومخصصات تنفيذها”.

وذكر المنفي :”نحث الجميع على عدم الخروج عن الإجماع الوطني والدولي وإحترام مقررات اللجنة عبر وضعها حيز التنفيذ”.

وجدد رئيس المجلس دعوة الوزارات المعنية والمصرف المركزي سرعة تقديم البيانات المالية المفصلة وخاصة المتعلقة بالباب الثالث لسنة 2022 م.