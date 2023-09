نتنياهو غاضب من دبلوماسية “تل أبيب” جراء تسرب لقاء المنقوش

قالت وكالة رويترز إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي باللوم على كبير دبلوماسييه في الكشف عن الاجتماع السري الذي عقد مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، مما أثار ردود فعل غاضبة في طرابلس.

في هذا السياق، كانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إن نتنياهو أوعز لوزراء حكومته بتنسيق لقاءاتهم الساسية مسبقا مع مكتبه.

وتابعت هيئة البث الأربعاء، أن توجيهات رئيس الوزراء الإسرائيلي تشمل أن الإعلان عن أي لقاء سري سيتطلب موافقة شخصية من نتنياهو.

وكانت الخارجية الإسرائيلية قد سربت، في 27 أغسطس، خبر لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي بوزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش، ما فجر الشارع الليبي وأثار ردود فعل رافضة.

وطالبت المظاهرات وبيانات الاستنكار بإقالة المنقوش وفتح تحقيق من طرف النائب العام لتوضيح ملابسات القضية وكشف المتورطين بالتنسيق في هذا اللقاء.

المصدر: رويترز + هيئة البث الإسرائيلية + ليبيا الأحرار

