ليبيا.. إنتاج النفط يتراجع إلى مليون و204 آلاف برميل

تراجع إنتاج النفط الخام إلى مليون و204 آلاف برميل يوميا، من مليون و208 آلاف برميل المسجلة في 23 أغسطس الماضي.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، في بيان لها، إن إنتاج المكثفات بلغ 50 ألف برميل، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية.

والإثنين الماضي، أعلنت المؤسسة عن بدء الإنتاج من بئر نفطية جديدة تابعة لشركة «نفوسة» بمعدل ألفي برميل يوميا.

وأشارت المؤسسة إلى أنه من المقرر أن تُنقل كميات النفط المنتج من البئر إلى حقل الطهارة التابع لشركة الخليج العربي للنفط ثم تُضخ إلى ميناء الزاوية.

وبإجمالي إنتاج قيمته نحو 33 مليارا و400 مليون دينار، حلت المؤسسة الوطنية للنفط في المرتبة الثانية في قائمة شركات النفط الأفريقية الأكثر تحقيقًا للدخل في العام 2023.