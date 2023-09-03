“المنفي” يلتقي مسؤولي وأعيان وحكماء فزان في سبها

الوطن| متابعات

عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد في مدينة سبها، اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي وأعيان وحكماء فزان، لمتابعةاحتياجات المنطقة.

وبحث المنفي مشاريع التنمية في فزان، والاهتمام بالمرافق الخدمية بالجنوب بشكل عام وآلية تطويرها لضمان تقديم أفضل الخدماتللمواطنين، منوهاً إلى ضرورة إكمال المشروعات المخططة في فزان والالتزام بجداول تنفيذها.

وأشاد الحضور من مسؤولي وأعيان وحكماء فزان، بدور الرئيس وحرصه على توفير احتياجات المنطقة والاهتمام بمرافقها الخدمية ومؤسساتها الأمنية، وقيادته لمشروع المصالحة الوطنية، وجهوده في عمل اللجنة المالية العليا.