الكوني: ليس عدلا أن يرى سكان الواحات النفط يخرج من تحت أقدامهم بينما لا يصلهم منه غير التلوث

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، وفدا من أعيان وأعضاء المجلس البلدي أوجلة، وممثلي عن مؤسسة تاويلانت للثقافة الأوجلية، في جلسة حوارية هي الأولى مع المجلس الرئاسي تطرقت لأهمية المخزون الثقافي الاستثنائي الذي تستند إليه أوجلة المدينة الأقدم في حضارة المكان، والتي تتميز بالهوية الأمازيغية .

وفد أوجلة رفع خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي،مطالبه بشأن تضمين مكون أويلن” الأوجلي”، ولغته تويلنت “الأمازيغية الأوجلية”، لمسودة الدستور الليبي استنادا إلى الإعلان الدستوري لعام 2011 وما نصت عليه المادة الأولى من الإعلان، وفق المشروعية التاريخية لانتماء هذا المكون عبر آلاف لسنين إلى هذه الأرض وهذه الهوية، كما ورد في النصوص الإغريقية والنقوش المصرية وكتب الرحالة المسلمين.

واستعرض الوفد ما تعانيه مناطق الواحات، التي تعدّ من أغني مناطق ليبيا بالثروة النفطية، وخصوصًا أوجلة، من التلوث البيئي الجوي الناتج عن محروقات الحقول النفطية.

بدوره،أكد الكوني على مشروعية مطالب أهل أوجلة، ومن غير العدل أن يرى سكان الواحات النفط يخرج من تحت أقدامهم، بينما لا يصلهم منه غير التلوث، متعهدا بمتابعة الأمر مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول منصفة لهم.

وشدد في السياق نفسه على قيمة التنوع الثقافي واللغوي لمكونات الشعب الليبي، معتبرا ذلك ثروة وطنية تمنح ليبيا،الوطن والأمة، بعدها الحضاري الضارب في أعماق تربة المكان.