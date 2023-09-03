الدبيبة: العام الدراسي الجديد انطلق مبكرا في موعده في سابقة لم تحدث منذ 15 عاما

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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، أن العام الدراسي الجديد انطلق مبكرا في موعده بتجهيزات كاملة في سابقة لم تحدث منذ 15 عاما.

وأضاف الدبيبة في كلمة له بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد أن نحو 6 آلاف مدرسة تفتح أبوابها اليوم للطلاب في عامهم الدراسي الجديد بفضل مشاريع عودة الحياة في قطاع التعليم.

وأوضح، أن حكومة الوحدة الوطنية أنجزت 2000 فصل جديد تسع لأكثر من 45 طالب وطالبة في مختلف مناطق البلاد، والمدراس اليوم تستقبل أكثر من 2,3 مليون طالبًا.

وأفاد الدبيبة أن الحكومة مستمرة في مشروع إنشاء 1500 مدرسة في كافة ربوع الوطن، موضحا أن عملية بناء المدارس وفرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل بشكل مباشر في قطاع التعليم.

وأضاف أن حكومة الوحدة الوطنية نجحت في توحيد العملية التعليمية بعد 6 سنوات من الانقسام وتوحيد المنهاج وتطويره للحد من الإهدار المالي على مشاريع منقسمة، إضافة إلى اعتماد منظومة موحدة للامتحانات خطة دراسية شاملة.