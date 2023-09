قالت صحيفة السودان تربيون إن الجيش السوداني نفذ غارات جوية مكثفة على قاعدة عسكرية لقوات الدعم السريع في شمال دارفور بالقرب من الحدود مع ليبيا.شظايا دارفور تقترب من الحدود الليبية

وأوضحت الصحيفة السبت، أن الجيش السوداني استولى بعد أيام من قيام الحرب في 19 ابريل الماضي، على قاعدة الشيفرليت العسكرية التابعة لقوات الدعم السريع على الحدود الليبية.

وفي سياق متصل، كان الجيش السوداني قد اتهم عديد المرات دولا في المنطقة، دون تسميتها، بإرسال أسلحة وذخائر لقوات الدعم السريع عبر ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وفي تحقيقات صحفية، أكدت شبكات وصحف إعلامية ضلوع قوات خليفة حفتر في إرسال دعم عسكري ولوجستي إلى قوات الدعم السريع في السودان.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتصف أغسطس الماضي، قد اتهم “طرفا ليبيا” دون تسميته بالضلوع في إرسال دعم عسكري لأحد الأطراف المتحاربة في السودان.

المصدر: السودان تربيون + ليبيا الأحرار

The post شظايا دارفور تقترب من الحدود الليبية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار