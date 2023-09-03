دبيبة: 6 آلاف مدرسة فتحت أبوابها بفضل مشروعات عودة الحياة

قال عبدالحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، إن نحو 6 آلاف مدرسة تفتح أبوابها اليوم للطلاب في عامهم الدراسي الجديد بفضل مشروعات عودة الحياة في قطاع التعليم.

وأشار دبيبة خلال كلمته بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد إلى أن حكومته أنجزت 2000 فصل جديد يتسع لأكثر من 45 طالب وطالبة في مختلف مناطق البلاد.

وأضاف الدبيبة، أن المدراس اليوم تستقبل أكثر من 2,3 مليون طالب، منوها بانطلاق العام الدراسي مبكرا في موعده بتجهيزات كاملة في سابقة لم تحدث منذ 15 عاما.

وأكد الدبيبة، استمرار الحكومة في مشروع إنشاء 1500 مدرسة في كافة ربوع الوطن، موضحا أن عملية بناء المدارس وفرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل بشكل مباشر في قطاع التعليم.

ولفت الدبيبة إلى أن حكومته نجحت في توحيد العملية التعليمية بعد 6 سنوات من الانقسام وتوحيد المنهاج وتطويره للحد من الإهدار المالي على مشاريع منقسمة، إضافة إلى اعتماد منظومة موحدة للامتحانات خطة دراسية شاملة.