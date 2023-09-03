الزادمة يتفقد وحدات تأمين الحدود مع تشاد والنيجر

تفقد آمر اللواء 128 المعزز، العميد حسن معتوق الزادمة، اليوم الأحد، وحدات تأمين الحدود مع تشاد والنيجر.

وقال بيان صادر عن اللواء: “يأتي ذلك تنفيذا للتوجيهات الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، والتي نصت على بسط الأمن والاستقرار وتأمين حدود الوطن ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها”.

وأضاف البيان “توجهت قوة عسكرية من اللواء 128 المعزز وبإمرة الزادمة، نحو نقاط ومواقع وحدات اللواء الثابتة والمتحركة والمتاخمة للخط الفاصل بين الحدود الليبية- التشادية- النيجرية للوقوف على سير عمل وحدات اللواء المتمركزة في الجنوب الغربي الليبي و كامل الشريط الحدودي الليبي”.