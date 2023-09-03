لم يكن مفيدا..نتنياهو ينتقد كوهين بعد كشفه للقاء أجراه مع المنقوش

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انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير خارجيته إيلي كوهين بعد كشفه للقاء أجراه مع نظيرته في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش.

وذكرت إذاعة صوت ألمانيا “دويتشه فيله” – أن نتنياهو وجه لوما فيما يبدو إلى وزير خارجيته اليوم الأحد لكشفه عن لقاء سري مع وزيرة الخارجية الليبية أثار رد فعل عنيفا في طرابلس.

وأضافت الإذاعة الألمانية نقلا عن نتنياهو “لم يكن مفيدا لكن صارت الأمور واضحة الآن”.

وتابعت “دويتشه فيله” أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أضاف :”أصدرت توجيها إلى جميع وزراء حكومتنا بأن الاجتماعات من هذا النوع يجب أن تتم الموافقة عليها مسبقا من مكتبي، وبالتأكيد فإن إعلانها يجب أن تتم الموافقة عليه مسبقا من مكتبي”.

وأعلن مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في 26 أغسطس أنه التقى بنظيرته الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا في وقت سابق من الشهر، وجاء البيان في أعقاب تقرير حول اللقاء نشرته إحدى وسائل الإعلام الإسرائيلية.