الوطنية للنفط: إنتاج الخام بلغ 1.204 مليون برميل يومياً

الوطن| رصد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج الخام بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية مليون و 204 ألف برميل يوميًا.

وأكدت المؤسسة على أن إنتاج المكثفات بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية 50 ألف برميل يوميًا.

ويذكر أن إيرادات ليبيا من النفط، شهدت ارتفاعاً ملحوظاً حيث بلغت 105.5 مليار دينار ليبي (22.01 مليار دولار) في عام 2022 فيما بلغت 103.4 مليار دينار في عام 2021.

ويشار إلى أن إيرادات النفط الليبي في 2022، حققت زيادة بمقدار 440 مليون دولار مقارنة بالعام السابق له، متجاوزة حالة القوة القاهرة وإغلاقات الحقول لعدّة شهور في ظل الخلافات السياسية، بحسب موقع “الطاقة” المتخصص في أسواق الطاقة.