اللافي يستقبل السفير الجزائري

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، صباح اليوم الأحد بديوان المجلس بطرابلس، سفير الجزائر لدى ليبيا، سليمان شنين.

وقال بيان صادر عن المجلس: “بحث الاجتماع تطورات المشهد السياسي في ليبيا، وجهود المجلس الرئاسي في إنجاز مشروع المصالحة الوطنية، وسبل تحقيق توافق قانوني وسياسي لإجراء الاستحقاقات الانتخابية”.

وأضاف البيان “تم في الاجتماع استعراض الأوضاع الراهنة التي تشهدها دول الجوار الإفريقي، وتداعياتها على البلدين”.

وتابع “أكد اللافي، الموقف الليبي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، بالرفض الرسمي والشعبي للتطبيع مع الكيان الصهيوني، من خلال تمسك المجلس الرئاسي بالمواقف الوطنية والقومية الراسخة، بنصرة الشعب الفلسطيني ورفض التطبيع”.

واستطرد “بدوره أكد السفير الجزائري على أهمية إنهاء الأزمة في ليبيا بالطرق السلمية من خلال حل ليبي ليبي، مشيراً إلى دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي للوصول إلى تحقيق توافق بين جميع مكونات العملية السياسية، مشيداً بما حققه المجلس في مشروع المصالحة الوطنية”.