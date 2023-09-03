“الحكومة الليبية” توزع 145 ألف مقعد دراسي لتغطية العجز بالمدارس التعليمية

الوطن| رصد

وفرت الحكومة الليبية، شحنات كبيرة من المقاعد الدراسية، لتغطية العجز الحاصل خلال الفترات الماضية بالمدارس التعليمية.

وبدأت بلديات المنطقة الجنوبية اليوم الأحد، في تسلّم أولى دُفعات المقاعد الدراسية، والتي وصلت إلى بلدية سبها بعدد 1300 مقعد دراسيّ، فيما تستعد باقي البلديات في شرق البلاد وغربها وجميع بلديات المنطقة الجنوبية، لتسلّم الدُفعات المخصّصة لها.

هذا وتؤكد الحكومة الليبية عزمها على تغطية العجز الحاصل في المقاعد الدراسية وستتم عملية التوزيع على البلديات بحسب أعداد الطلبة وقدرات المدارس الاِستيعابية، ومن ثم إيصالها وتركيبها مباشرة.