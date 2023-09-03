شوبار: مجلسي النواب والدولة ليس لديهما أي رغبة في الوصول إلى الانتخابات

ليبيا – قال المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية، محمد شوبار، إن المبادرة سبق وتحدثت منذ اجتماعات لجنة (6+6) التي عُقدت في مدينة بوزنيقة المغربية، وأكدت أنه لا يوجد أي توافق بين مجلسي النواب والدولة حول النقاط الخلافية.

شوبار وفي مداخلة له عبر برنامج “حصة مغاربية” الذي بث على قناة “الغد”، رأى أن صدور بيان يفيد بانتهاء أعمال لجنة”6+6″ وإقرارها النسخة النهائية لمشروع قانوني انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة وتفنيده من أطراف أخرى يؤكد أن مسألة الخلافات لا تزال قائمة حتى اليوم، وهذا ما دعا عبد الله باتيلي والمجتمع الدولي إلى توسيع دائرة المشاركة في الحوار، حتى يمكن الوصول إلى قوانين قابلة للتنفيذ، وقوانين انتخابية تُفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية”

وتابع أن هذا الأمر يؤكد أيضا أن الأجسام السياسية اليوم، وتحديدا مجلسي النواب والدولة، ليس لديهما أي رغبة في الوصول إلى الانتخابات، بل إنهم يسعون دائما إلى عرقلة أي عملية سياسية تُفضي إلى الرجوع لصندوق الاقتراع من جديد.