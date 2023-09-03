وزير العدل يتابع مع عميد كلية الاقتصاد “بنغازي” تنظيم ندوة “الشباب والمشاركة السياسية”

التقى وزير العدل في الحكومة الليبية “خالد مسعود سعد” بديوان الوزارة بنغازي، عميد كلية الاقتصاد بجامعة بنغازي “خالد العريبي”، و ”عبدالسلام الحضيري” رئيس قسم خدمة المجتمع بكلية الاقتصاد، وممثل عن طلبة كلية العلوم السياسية كريم الفيتوري.

وخلال اللقاء استعرض “سعد” الاستعدادات الجارية لتنظيم ندوة “الشباب والمشاركة السياسية” التي ستنظمها الكلية برعاية وزارة العدل، منوها لخطوة المبادرة بتنظيم الندوة.

كما أكد دعمه لدور الشباب الواعي في النهوض بالمجتمع في مختلف الجوانب، مضيفا بأن الوزارة ستدعم المبادرة الطموحة إيمانًا بدور الشباب المدرك لمسؤوليته في هذه المرحلة التاريخية في إرساء مستقبل مزدهر اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا للبلاد.

يشار إلى آن الندوة سيتم تنظيمها في التاسع من سبتمبر المقبل بقاعة الاقتصاد بمنطقة قاريونس.