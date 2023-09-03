المشير خليفة حفتر يطلع على الخطة الأمنية الموضوعة من «الأمن الداخلي»

التقى القائد العام للقوات المُسلحة المُشير خليفة حفتر، رئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق “أسامة الدرسي”، في مكتبه بمقرّ القيادة العامة في بنغازي.

وجاء اللقاء للاطلاع على الخطة الأمنية الموضوعة من قبل رئاسة الجهاز للحفاظ على أمن وسلامة المواطن.

وكان المُشير خليفة حفتر، أجرى مطلع الشهر الماضي، زيارة تفقدية إلى مواقع مشاريع الإعمار في مدينة بنغازي.

وزار المشير خليفة حفتر، وقتها، جامعة بنغازي، والمدينة الرياضية، وجسري الهواري وطريق المطار، وبعض المناطق السكنية التي تجري بها الصيانة، وذلك للاطلاع على أعمال الصيانة والمشاريع الجاري تنفيذها.