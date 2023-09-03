ليبيا.. مجلس الدولة يطالب بسرعة نشر التحقيقات حول لقاء المنقوش ووزير خارجية إسرائيل

طالب مجلس الدولة الاستشاري في ليبيا، بالإسراع في نشر تفاصيل التحقيقات حول لقاء وزيرة الخارجية الموقوفة بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش ووزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين.

كما دعا المجلس، خلال جلسة تشاورية عقدها المجلس في طرابلس بحضور 48 عضوا، إدانة الشخصيات المتورطة، والوقوف ضد أية إجراءات تعارض إرادة الشعب الليبي، مؤكدا الثوابت الوطنية وتجريم الاتصالات مع الكيان الصهيوني، حسب القوانين السارية.

وأمس السبت، أعلن مكتب النائب العام اليوم تشكيل لجنة تقصي فيما يخص لقاء المنقوش وكوهين، واستجواب من جرت دعوتهم إلى اللقاء.

وكان رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد دبيبة، الأحد الماضي، أصدر قرارا بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها إلى التحقيق، وتشكيل لجنة للتحقيق برئاسة وزيرة العدل وعضوية وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء، بحسب نص القرار رقم «368» لسنة 2023.