شوبار: مجلسا النواب والدولة ليس لديهما أي رغبة في الوصول إلى الانتخابات

رأى المتحدث باسم ما يسمى بمبادرة القوى الوطنية، محمد شوبار، أن مجلسي النواب والدولة ليس لديهما أي رغبة في الوصول إلى الانتخابات، بحسب تعبيره.

وقال شوبار في تصريحات صحفية: “مجلسا النواب والدولة، يسعون دائمًا إلى عرقلة أي عملية سياسية تُفضي إلى الرجوع لصندوق الاقتراع من جديد، ولا يوجد أي توافق بين المجلسين حول النقاط الخلافية، بشأن قوانين لجنة 6+6″، وفقا لوصفه.

وأضاف صدور بيان بانتهاء أعمال لجنة “6+6” وإقرارها النسخة النهائية لمشروع قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتفنيده من أطراف أخرى، يؤكد أن مسألة الخلافات لا تزال قائمة حتى اليوم”، على حد قوله.

وتابع “باتيلي دعا إلى توسيع دائرة المشاركة في الحوار، حتى يمكن الوصول إلى قوانين انتخابية تُفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، قابلة للتنفيذ”، بحسب حديثه.