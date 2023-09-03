ليبيا والجزائر تؤكّدان رفضهما التّطبيع مع الكيان

أكّد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي،لسفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين، رفض ليبيا التطبيع مع كيان الاحتلال.مشدّدا على تمسّك المجلس بالمواقف الوطنيّة والقوميّة الراسخة، بنصرة الشعب الفلسطيني ورفض التطبيع.

جاء ذلك خلال لقاء بين الطرفين عُقِد اليوم الأحد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، تطرق إلى تطورات المشهد السياسي في ليبيا، وجهود المجلس الرئاسي “في إنجاز مشروع المصالحة الوطنية، وسبُل تحقيق توافق قانوني وسياسي لإجراء الاستحقاقات الانتخابية”.

شدّد السفير الجزائري “على أهميّة إنهاء الأزمة في ليبيا بالطرق السلمية من خلال حلّ ليبي-ليبي”.وأشار شنين إلى دعم بلاده جهودَ المجلس الرئاسي للوصول إلى تحقيق توافق بين جميع مكونات العملية السياسية، مُشيدا بما حقّقه المجلس في مشروع المصالحة الوطنية.

كما استعرض الطرفان الجزائري والليبي الأوضاع الراهنة التي تشهدها دول الجوار الإفريقي، وتداعياتها على البلدين. بحسب بيان نشرته صفحة المجلس على “فيسبوك”.