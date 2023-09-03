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«بن شتوان» يوجه بتسهيل الإجراءات لحقول  الحمادة والطهارة وسيناون

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اجتمع المهندس محمد بالقاسم بن شتوان، رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط، بمكتبه، مع نوري التاورغي مدير مكتب شركة الخليج العربي للنفط في طرابلس.

ويأتي اللقاء، ضمن وقوفه بشكل مباشر وحرصه على سير العمل في مختلف المكاتب الإدارية والخدمية التابعة لشركة الخليج العربي للنفط.

وأعطى بن شتوان، التعليمات بتسهيل الإجراءات لحقول  – الحمادة – الطهارة – سيناون وذلك لنقل المواد والإمدادات وتسهيل كافة الأجراءات داخل مكتب طرابلس.

وأبدى رئيس لجنة إدارة الشركة، بعض الملاحظات التي من شأن تنفيذها والأخذ بها الدفع بخدمات مكتب الشركة بطرابلس إلى الأمام.

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«بن شتوان» الإجراءات تسهيل حقول  الحمادة والطهارة وسيناون

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صحيفة الساعة 24

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