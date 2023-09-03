مجلس الدولة: لابد من إدانة الشخصيات المتورطة في التطبيع مع الكيان الصهيوني

عقد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، اليوم الأحد، جلسة تشاورية بطرابلس بحضور 48 عضوا، وذلك لمناقشة تداعيات لقاء وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة، نجلاء المنقوش، مع وزير خارجية الكيان الصهيوني.

وأدان المجلس، أي اتصالات مع الكيان الصهيوني علي أي مستوى كان، وفقا لبيان لمجلس الدولة.

وأكد المجلس، الثوابت الوطنية وتجريم الاتصالات حسب القوانين السارية، وبحسب البيان الصادر.

وطالب المجلس، بالإسراع في نشر تفاصيل التحقيقات حول هذه القضية وإدانة الشخصيات المتورطة، والوقوف ضد أية إجراءات تعارض إرادة الشعب الليبي.