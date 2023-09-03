الأعلى للدولة يبحث تداعيات لقاء المنقوش وكوهين

عقد المجلس الأعلى للدولة اليوم الاحد، جلسة تشاورية بطرابلس بحضور 48 عضوا، وذلك لمناقشة تداعيات لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش مع وزير خارجية الكيان الصهيونى ايلي كوهين.

وعبر المجلس في بيان على صفحته بموقع “فيسبوك”،عن ادانته “لأية اتصالات مع الكيان الصهيونى علي أي مستوى كان”،مؤكدا على “الثوابت الوطنية وتجريم الاتصالات حسب القوانين السارية”.

وطالب المجلس في بيانه،بالإسراع في نشر تفاصيل التحقيقات حول هذه القضية وإدانة الشخصيات المتورطة، والوقوف ضد أية إجراءات تعارض إرادة الشعب الليبي.