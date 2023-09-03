توقف منظومة مصلحة الجوازات والجنسية عن العمل…. ما حقيقة اختراقها وسرقة بياناتها ؟

توقفت فروع مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في كافة المدن الليبية عن إصدار جوازات السفر، مما تسبب بمعاناة أعداد كبيرة من الليبيين، لا سيما الحالات الإنسانية.

وأرجع مصدر مسؤول بالمصلحة توقف المنظومة إلى أعطال تقنية بالمنظومة نافيا الأخبار المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي عن اختراق المنظومة وسرقة بياناتها.

وكشف المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه، عن انتهاء عقد البصمة العشرية للجوازات، وكذلك انتهاء العمر الافتراضي للمنظومة، مضيفا بسبب الظروف التي مرت بها ليبيا لم يتم تطوير المنظومة منذ انطلاقها في العام 2014.

وأوضح أن توقف المصلحة عن إصدار جوازات السفر مؤقت، مؤكدا بأنها تبذل جهودا كبيرة، لحماية كافة البيانات وإعادة ترقية المنظومة، غير أن كافة الجهود لم تثمر حتى الآن.

مطلع يناير 2014 باشرت مصلحة الجوازات بإطلاق منظومة إصدار جوازات السفر المقروءة إلكترونيا، على أن يتم التحول للجواز الإلكتروني في ظرف سنة.

ويرى رئيس المصلحة يوسف مراد بأن الوقت حان لتفعيل مشروع استحداث بطاقة هوية إلكترونية وجواز سفر إلكتروني، بديلة للأوراق الثبوتية الورقية المعمول بها حاليا.

وأضاف تم التعاقد مع إحدى الشركات التركية لتنفيذ برنامج الجواز الإلكتروني بعدد مليوني جواز حسب المواصفات العالمية، لافتا إلى أن نطاق العمل يمتد إلى تصميم وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل كافة الأنظمة المتضمنة بالمشروع بالإضافة إلى تجهيز البنية التحتية اللازمة لإنشاء مركز البيانات الرئيسي.

ووفقا لبيانات مصلحة الجوازات والجنسية عدد الإصدارات سنويا تصل إلى 800 ألف جواز سفر، وإن عدد جوازات السفر الصادرة منذ عام 2014 وحتى نهاية شهر يونيو الماضي نحو 5.6 مليون جواز سفر.(تطبيق بكم)