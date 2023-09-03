ماما سليمان: اتفاق بعض أعضاء “6+6” في الغرف المظلمة هو والعدم سواء

جدد عضو لجنة “6+6” عن مجلس الدولة الاستشاري ماما سليمان، التأكيد الالتزام بالاتفاق داخل اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية.

وقال سليمان في تصريح صحفي إن لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي يؤكد على أن ما اتفق عليه بعض أعضاء “6+6” في الغرف المظلمة هو والعدم سواء لأنها لم تجتمع بشكل رسمي.

وأضاف: “نؤكد التزامنا بما تم التوافق عليه بالإجماع وبكل شفافية في بوزنيقة”.

وأشار إلى أنهم ينتظرون ملاحظات ومقترحات مجلس الدولة الاستشاري في جلسته المقبلة التي ستعقد الثلاثاء المقبل؛ للمضي قدما في إجراء التعديلات المطلوبة بشكل شفاف وبحضور جميع أعضاء اللجنة المشتركة 6+6.