الشاعر عبد السلام أبو حجر يفوز بلقب “أمير القوافي”

العنوان-بنغازي

حقق الشاعر عبدالسلام أبو حجر لقب أمير القوافي عن فئة الشعر الفصيح في البرنامج الذي يعرضه تلفزيون المسار.

وأعلن تلفزيون المسار عن نتيجة التصويت للبرنامج بعد منافسة كبيرة بين الشعراء الليبيين.

وفاز الشاعر عبد السلام أبو حجر بلقب أمير القوافي عن فئة الشعر الفصيح، والشاعر عبد الباسط أغنية عن فئة الشعر الشعبي.

وسبق لشاعر الفصحى المتألق عبد السلام بو حجر أن عرفته جل ليبيا والوطن العربي، وذلك بمشاركته في تصفيات أمير الشعراء التي ظلم فيها وقد أنصفه وطنه عن طريق تلفزيون المسار، ونتمنى أن تحتذي إذاعاتنا حذوها، فقد يصلح الشعر ما عجز عن إصلاحه الساسة.