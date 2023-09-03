المسماري يدلي بتصريحات جديدة عن تطهير مدن جنوب ليبيا

كشف مدير إدارة الإعلام والتعبئة بالقيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، الأحد، آخر مستجدات العملية العسكرية التي تقوم بها وحدات الجيش الوطني جنوب البلاد، مشيرا لاستمرار عملية معالجة الخروقات الأمنية في بعض المناطق ومنها أم الأرانب بعد تطهيرها بالكامل من الوجود الأجنبي غير الشرعي لمهاجرين غير شرعيين أو مواطنين غير ليبيين.

وأكد اللواء أحمد المسماري في تصريحات لصحيفة “اليوم السابع” المصرية، إلقاء القبض على عدد كبير من المقيمين بشكل غير شرعي في جنوب البلاد، مشيرا إلى وجود اتفاق مع أعيان وحكماء منطقة أم الأرانب لإخراج كافة الأجانب المتواجدين بشكل غير شرعي بمحض إرادتهم وكل ما يخصهم بشكل آمن وتحت أعين ومراقبة أهالي المنطقة.

وأشار المسماري إلى استمرار عمليات الاستطلاع البري والجوي بواسطة الوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني، مؤكدا أن القوات المسلحة الليبية لم ترصد أي تحرك مشبوه في منطقة جبل كلنجا أو جبال عصيدة جنوبي البلاد، موضحا أن الأوضاع حتى الآن مستقرة حيث تقوم وحدات الجيش الليبي جنوب البلاد بمراجعة ملفات ووثائق السكان المحليين.

ولفت اللواء المسماري إلى قيام الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبي بمداهمة مواقع الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى مصادرة كميات كبيرة من الوقود الذي يهرب لدول الجوار الليبي، مشيرا إلى تمكن الجيش الوطني من السيطرة بشكل كامل على مدينة أم الأرانب والمناطق المحيطة بها.